نيكي هايلي وموقفها من روسيا... حسب المزاج

قالت نيكي هايلي، التي ستترك منصبها كمبعوث الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، إن "موسكو هي صديقة أو عدو لواشنطن، وهذا يتوقف على الموقف".

وقالت هايلي، يوم أمس الأربعاء، على قناة "إن.بي.سي. نيوز": "هذا يُعتمد على اليوم."

وأضافت، "أنتقد عندما يطلب مني ذلك".