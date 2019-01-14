حليفي، مش حليفي...ما حدا يقرب على الأكراد!

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، يمكنه المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشعب السوري وحده هو من يقرر ذلك.