موقف جديد من "الديك الفرنسي" تجاه الأسد

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن الوزير الفرنسي قوله، أثناء لقائه مع القيادة الأردنية: "إذا كان بشار الأسد مرشحا، فسيكون مرشحا. السوريون فقط هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم".
اقرأ التفاصيل — فرنسا تعلن موقفا جديدا بشأن الأسد
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، يمكنه المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشعب السوري وحده هو من يقرر ذلك.
ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن الوزير الفرنسي قوله، أثناء لقائه مع القيادة الأردنية: "إذا كان بشار الأسد مرشحا، فسيكون مرشحا. السوريون فقط هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم".
اقرأ التفاصيل — فرنسا تعلن موقفا جديدا بشأن الأسد
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تركيا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة أنقرة للأكراد في سوريا.
أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تحاول الخروج من سوريا، والسيطرة على الوضع دون تركها، من خلال الحلفاء والعقوبات الاقتصادية.
قررت إسرائيل إلغاء صفقة بيع طائرات حربية من طراز "F-16" لكرواتيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن القائم بأعمال وزير الدفاع عبر عن استيائه من هذه الطائرة مستخدما لفظا نابيا، وأشار إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" لا تعرف كيف تنفذ مشروع إنشاء طائرة "إف-35".
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