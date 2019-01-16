مرايتي يا مرايتي، مين أقوى واحدة بالعالم؟!

قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، يوم أمس الثلاثاء، في حديثه مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "العقوبات الأمريكية المحتملة ضد الشركات الألمانية المشاركة في بناء "التيار الشمالي - 2"، إنما هو أمر ناجم عن قلق واشنطن بشأن أمن الطاقة في أوروبا وعبور خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا".