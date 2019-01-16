مرايتي يا مرايتي، مين أقوى واحدة بالعالم؟!

وقالت تومبسون خلال اجتماع بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في سويسرا: "كانت رسالتنا واضحة: يجب على روسيا تدمير نظام صواريخها، الذي لا يمتثل للمعاهدة".
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صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على التسليح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، أن الولايات المتحدة طالبت بتدمير الصاروخ الروسي 9М729 (SSC-8)
وقالت تومبسون خلال اجتماع بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في سويسرا: "كانت رسالتنا واضحة: يجب على روسيا تدمير نظام صواريخها، الذي لا يمتثل للمعاهدة".
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، يوم أمس الثلاثاء، أنه من المستحيل على روسيا المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) حيث يزدهر مثل هذا الشكل من حل القضايا - كالخوف من الاستماع لوجهات نظر مختلفة".
قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، يوم أمس الثلاثاء، في حديثه مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "العقوبات الأمريكية المحتملة ضد الشركات الألمانية المشاركة في بناء "التيار الشمالي - 2"، إنما هو أمر ناجم عن قلق واشنطن بشأن أمن الطاقة في أوروبا وعبور خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا".
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون يتيح للجيش الأمريكي التدخل خارج حدود البلاد من أجل مكافحة معاداة السامية.
في حديث مع الصحيفة "فاكتي" الأوكرانية، قال المحلل السابق في المخابرات الأوكرانية برتبة فريق فاسيلي بوغدان، إن المحاولة الجديدة لمرور السفن الحربية الأوكرانية عبر مضيق كيرتش "ستكون أكثر تجهيزا".
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