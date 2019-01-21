"داعش" يستغل أموال البسطاء

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، يوم أمس الثلاثاء، أنه من المستحيل على روسيا المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) حيث يزدهر مثل هذا الشكل من حل القضايا - كالخوف من الاستماع لوجهات نظر مختلفة".