تهديد لكل من يعارض الديموقراطية في فنزويلا

وكان بولتون قد كتب على حسابه تويتر أن "أولئك الذين يخططون للمؤامرات مع مادورو، (…)، سوف يواجهون عواقب".

وذكرت زاخاروفا على حسابها فيسبوك أحد العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام: "بولتون يهدد بعواقب لأولئك الذين سيقوضون المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا.

فعلقت قائلة:" (تهديد) لدفتر الملاحظات والقلم الخاص بك؟!"

يجدر ذكر أن وسائل إعلام ذكرت في تقارير، مستشهدة بما جاء في دفتر ملاحظات مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن حوالي "5000جندي في كولومبيا"، يجب إرسالهم إلى الدول المجاورة لفنزويلا.