استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن السياسيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا قرار قصف سوريا، يحاولون تناسي هذا القرار بعد أن تم الكشف عن أن الهجمات الكيميائية على دوما السورية كانت مفبركة.

وقال كوناشينكوف: "كثيرون من كبار السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، ممن نادوا بأعلى صوتهم في حينها "بحماية المدنيين في سوريا من الهجمات الكيميائية الوحشية للنظام"، ومن صرحوا بتوجيه ضربات صاروخية وجوية على سوريا، سيحاولون "نسيان" الموضوع تفاديا للمسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية". وذكر كوناشينكوف بأن قرار منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد اتخذ أيضا على أساس هذا التصوير المفبرك.

وأعلن المنتج في قناة "بي بي سي" ريام دالاتي، أنه "بعد التحقيقات التي استمرت ستة أشهر، أستطيع التأكيد وبدون شك، أن المشهد الذي تم تصويره في المستشفى في دوما كان منظما، ولم تسقط ضحايا في المستشفى".

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