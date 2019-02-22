شبيك لبيك...الجيش انسحب!

نقلت قناة "إن.تي.في" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله اليوم السبت، إن بلاده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة "إس-400" الصاروخية من روسيا، وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على عرض آخر.