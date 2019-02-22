شبيك لبيك...الجيش انسحب!

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لـ"رويترز".
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قال البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لـ"رويترز".
اقرأ أيضا: البيت الأبيض: أمريكا ستترك قوة حفظ سلام محدودة من 200 جندي في سوريا لفترة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس، إنه سيقوم بتمديد العقوبات ضد ليبيا لمدة عام آخر، مشيرا إلى خطر حالة عدم الاستقرار التي تعم البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا قدمت أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
نقلت قناة "إن.تي.في" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله اليوم السبت، إن بلاده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة "إس-400" الصاروخية من روسيا، وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على عرض آخر.
رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي.
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