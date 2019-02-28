ترامب وكيم...اتفقا على ألا يتفقا

وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووي خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام، لأن الزعيم الكوري الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.
اقرأ المزيد — كوريا الجنوبية: نأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق
عبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.
وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووي خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام، لأن الزعيم الكوري الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.
اقرأ المزيد — كوريا الجنوبية: نأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق
وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قانونا يمنع المراقبين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المؤتمر الروسي الفيتنامي في ملتقى "فالداي" الدولي: "لا يمكن المطالبة بكل شيء من بيونغ يانغ دون اتخاذ إجراءات متبادلة".
قال البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس، إنه سيقوم بتمديد العقوبات ضد ليبيا لمدة عام آخر، مشيرا إلى خطر حالة عدم الاستقرار التي تعم البلاد.
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