لست بحاجتك...عندي مقاتلاتي

ذكرت وكالة "الأناضول" أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال إنه "سيتم الانتهاء من تصنيع المقاتلة الوطنية بحلول 2023، وتصبح جاهزة للتحليق في الأجواء في 2026، بعد سلسلة اختبارات".
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أعلنت أنقرة أن أول مقاتلة حربية تركية ستبصر النور بحلول 2023، وستصبح جاهزة للتحليق في عام 2026 بعد أن يتم اختبارها.
ذكرت وكالة "الأناضول" أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال إنه "سيتم الانتهاء من تصنيع المقاتلة الوطنية بحلول 2023، وتصبح جاهزة للتحليق في الأجواء في 2026، بعد سلسلة اختبارات".
اقرأ المزيد: أنقرة تكشف موعد إطلاق أول مقاتلة حربية تركية
الأنفاق التكتيكية كانت مصدر قلق للاستراتيجيين الأمريكيين على مدى التاريخ.
أكد نائب في البرلمان العراقي أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تحت حماية القوات الأمريكية وأنه موجود في الصحراء الغربية للبلاد.
عبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.
وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قانونا يمنع المراقبين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء.
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