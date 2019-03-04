لست بحاجتك...عندي مقاتلاتي

أعلنت أنقرة أن أول مقاتلة حربية تركية ستبصر النور بحلول 2023، وستصبح جاهزة للتحليق في عام 2026 بعد أن يتم اختبارها.

ذكرت وكالة "الأناضول" أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال إنه "سيتم الانتهاء من تصنيع المقاتلة الوطنية بحلول 2023، وتصبح جاهزة للتحليق في الأجواء في 2026، بعد سلسلة اختبارات".

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