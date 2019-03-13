"بريكست" البريطاني: يكون أو لا يكون؟

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية، جون ساليفان، أن مشروع ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2020 ينص على تخصيص ما يصل إلى 500 مليون دولار من أجل عملية "الانتقال الديمقراطي" في فنزويلا.