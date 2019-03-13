"بريكست" البريطاني: يكون أو لا يكون؟

نقلت وكالة "رويترز" عن تاجاني قوله إن "تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس/ آذار إلى مطلع يوليو/ حزيران، كحد أقصى".
لتفاصيل الخبر: رئيس البرلمان الأوروبي يضع شروطا لتأجيل محتمل للـ"بريكست"
أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، شروطا لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نقلت وكالة "رويترز" عن تاجاني قوله إن "تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس/ آذار إلى مطلع يوليو/ حزيران، كحد أقصى".
لتفاصيل الخبر: رئيس البرلمان الأوروبي يضع شروطا لتأجيل محتمل للـ"بريكست"
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