علق الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية كورت فولكر على احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال إن روسيا تستفيد من توسع الحلف.

خلال مؤتمر فيديو، أشار إلى أن توقيت الانضمام يعتمد على كل من كييف وحلف "الناتو". يجب أن تفي الدولة بمعايير معينة، ويجب أن تكون الوحدة جاهزة لبدء إجراء الانضمام رسميًا.

وقال فولكر: "لا يمكنني التنبؤ بموعد حدوث ذلك". وحول سؤال توضيحي، هل سيتبع رد فعل روسيا على ذلك، أجاب الدبلوماسي: "آمل أن لا".

وأشار إلى أن روسيا "استفادت بالفعل من عضوية كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا".

وأضاف قائلاً: "الآن هذه بلدان مستقلة، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجزء من "الناتو"، وهم جيران ممتازون لروسيا؛ هناك سلام، ولا عنف، وتجارة وتنمية اقتصادية".

كما أعرب فولكر عن أمله في أن تنظر موسكو إلى دول منطقة بحر البلطيق، وبدلاً من محاولة الحد من الاختيار، سوف تتأكد من أن "الجيران الناجحين يجعلون روسيا ناجحة".