العقوبات الغربية... تنقلب على أمريكا أولاً

صرح غاري كوروليوف، مدير الصندوق "Sovereign" لوكالة "سبوتنيك"، أنه قد يخسر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية على المدى القصير، بينما الولايات المتحدة الأمريكية - على المدى الطويل، لأن العقوبات تؤدي إلى فقدان مجالات السوق والفرص الضائعة.

حيث قال: "على المدى القصير — روسيا، لأنه صعب جدًا (التغلب على مثل هذه العقوبات)، على المدى الطويل — الولايات المتحدة، لأن شركاتها تفقد هذا السوق، ويتم استبدال هذه المنافذ بمنافسيها". وأضاف: "هناك كابوس آخر أن روسيا سوف تخلق صناعتها الخاصة لهذه المنافذ".

في الوقت نفسه، أكد كوروليوف أن الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالحفاظ على علاقات تجارية مع روسيا.

وأضاف قائلاً: "اهتمام الشركات الأمريكية بالسوق الروسي موجود دائماً. غير أن هذا الاهتمام محدود في إطار العقوبات، التي تخيف المهتمين الأمريكيين الذين يمارسون أعمالهم في روسيا، خوفا من اتخاذ معايير ضدهم من قبل الحكومة الأمريكية". كما أشار إلى أن العقوبات الجديدة تخيف الشركات الأمريكية بشكل متزايد بعيدا عن روسيا، رغم أن ربحيتها وآفاقها واضحة.