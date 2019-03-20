ماكغريغور عن حبيب: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره"

تحدث البطل الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، عن سبب هزيمته أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، في النزال الذي جرى بينهما في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

النزال الذي جرى بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية انتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.

لمزيد من تفاصيل الخبر: ماكغريغور يتحدث للمرة الأولى عن سبب خسارته من الروسي نورمحمدوف