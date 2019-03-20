ماكغريغور عن حبيب: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره"

النزال الذي جرى بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية انتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.
لمزيد من تفاصيل الخبر: ماكغريغور يتحدث للمرة الأولى عن سبب خسارته من الروسي نورمحمدوف
تحدث البطل الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، عن سبب هزيمته أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، في النزال الذي جرى بينهما في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
النزال الذي جرى بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية انتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.
لمزيد من تفاصيل الخبر: ماكغريغور يتحدث للمرة الأولى عن سبب خسارته من الروسي نورمحمدوف
صرح غاري كوروليوف، مدير الصندوق "Sovereign" لوكالة "سبوتنيك"، أنه قد يخسر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية على المدى القصير، بينما الولايات المتحدة الأمريكية - على المدى الطويل، لأن العقوبات تؤدي إلى فقدان مجالات السوق والفرص الضائعة.
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