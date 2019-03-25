سياسة الغرب لـ"تلوين العالم"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يعتبر أن الاتهامات الواردة بحق روسيا في تقرير المدعي الأميركي الخاص، روبرت مولر، لا أساس لها.