لا تكفي مشاكل الأرض... يجب البحث عن المزيد في الفضاء

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستهزم روسيا والصين إذا دخلت هذه الدول في صراع في الفضاء.

وقال شاناهان، ردا على سؤال المشرع، عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لهزيمة روسيا والصين في حال نشوب صراع عسكري في الفضاء الخارجي "أنا واثق تماما من أننا نستطيع كسب الصراع في الفضاء الخارجي".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص مبلغ 304 مليون دولار لبناء واختبار أسلحة النيوترونات التي تدور حول الأرض، والتي سيتم استخدامها لاعتراض الصواريخ الباليستية، وفقًا لتقرير بوبوليارنايا ميخانيكا.

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من جانبه، رأى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف يوم الاثنين الماضي، أن تدمير الغرب لاتفاقاته بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي فيه يمثل أحد التهديدات العسكرية لروسيا.

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