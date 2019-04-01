يونكير عن بريطانيا: الصبر بدأ ينفذ

وقال يونكير، كما جاء وفق تقرير نشر على وكالة "بيلغا"، اليوم الاثنين: "لقد أظهرنا الكثير من الصبر تجاه أصدقائنا البريطانيين، ولكن حتى هذا الصبر ينفد. أود أن تتفق المملكة المتحدة في غضون ساعات قليلة، على الطريقة التي سنعمل بها سويا" بعد عدة أيام".
قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي أبدى الكثير من الصبر حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الصبر بدأ ينفد.
وقال يونكير، كما جاء وفق تقرير نشر على وكالة "بيلغا"، اليوم الاثنين: "لقد أظهرنا الكثير من الصبر تجاه أصدقائنا البريطانيين، ولكن حتى هذا الصبر ينفد. أود أن تتفق المملكة المتحدة في غضون ساعات قليلة، على الطريقة التي سنعمل بها سويا" بعد عدة أيام".
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