يونكير عن بريطانيا: الصبر بدأ ينفذ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تتواجد في مناطق عديدة حول العالم، ولا أحد يُملي عليها في أي مكان عليها أن تتواجد، روسيا أيضا تعول على احترام حقوقها في بناء علاقاتها.