واشنطن تغري تركيا بـ "هامبرغر" عسكري

وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات "إف-35"."
اقرأ المزيد: البنتاغون يتوقع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" وحل النزاع بشأن الصواريخ الروسية.
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إنه يتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.
وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات "إف-35"."
اقرأ المزيد: البنتاغون يتوقع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" وحل النزاع بشأن الصواريخ الروسية.
بدأت كرة الثلج المحيطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الدوران، وتشير تقارير صحفية أمريكية إلى أنها لن تتوقف سريعا، بعدما تزايدت الاتهامات المحيطة به بمحاولاته التحرش الجنسي العديدة.
أفاد البنتاغون، يوم أمس الاثنين، أن شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية "لوكهيد مارتان"، حصلت على عقد حكومي بقيمة 2.5 مليار دولار، لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي التي من المخطط بيعها للسعودية.
ظل طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسدودا، يوم أمس الاثنين، بعدما أخفق البرلمان في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من التكتل.
قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي أبدى الكثير من الصبر حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الصبر بدأ ينفد.
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