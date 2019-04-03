واشنطن تغري تركيا بـ "هامبرغر" عسكري

بدأت كرة الثلج المحيطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الدوران، وتشير تقارير صحفية أمريكية إلى أنها لن تتوقف سريعا، بعدما تزايدت الاتهامات المحيطة به بمحاولاته التحرش الجنسي العديدة.