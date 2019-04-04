"الناتو"... نادي لإجبار الأعضاء على شراء الأسلحة الأمريكية

شرح وزير الاستخبارات التشيكية السابق ياروسلاف باشتا، لـ"سبوتنيك"، قرار براغ الانضمام إلى حلف "الناتو" في عام 1999، وتحدث عن كيف أصبح الحلف -وفق وصفه- "ناديًا لمتلقي الأسلحة الأمريكية".

بلغ حلف الشمال الأطلسي، اليوم 4 أبريل/ نيسان، 70 عامًا.

منذ عشرين عامًا، في مارس/ آذار عام 1999، انضمت كل من جمهورية التشيك وبولندا والمجر إلى صفوف المخيم الشرقي السابق.

ويقول باشتا: "بما أنني كنت في ذلك الوقت، أولاً كأحد أعضاء المعارضة في البرلمان التشيكي، ومن ثم كعضو في الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، كنت يؤيد انضمام جمهوريتنا إلى حلف "الناتو". وأود أن أوضح دوافعنا في ذلك الوقت. الواقع أن السياسة التشيكية كان يلاحقها عبر التاريخ صدمتين. الأولى — هي "اتفاق ميونيخ عام 1938" بمشاركة كل من أعدائنا وحلفائنا آنذاك؛ والثانية — هي غزو تشيكوسلوفاكيا من قبل جيوش الدول الاشتراكية الخمس في أغسطس/ آب عام 1968. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فقد صوتنا من أجل الحصول على عضوية "الناتو"".