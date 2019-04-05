"فيسبوك" لا يزال يحارب التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، إن الشركة قد أخذت في الاعتبار تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وأنهم مستعدون الآن لانتخابات عام 2020، من أجل منع "التدخل الأجنبي".

وقال زوكربرغ في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية: "لقد تعلمنا الكثير من (تجربة) عام 2016، عندما كنا وراء مستوى الحماية الذي كان ينبغي أن نكون عليه. أعتقد أنه لدينا الآن أنظمة الحماية الأكثر تقدماً مقارنة بأي شركات أو حكومات في العالم لمنع مثل هذه التكتيكات، التي لجأت إليها روسيا في عام 2016، وتحاول الآن بناء دول أخرى".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه لا يستطيع ضمان أن يتمكن من المنع التام من "التدخل" في الانتخابات المقبلة، ومع ذلك، قال إن الشركة ستحاول القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز حماية الشبكة الاجتماعية "فيسبوك".