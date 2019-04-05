هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" أن "خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة".

اقرأ المزيد من تفاصيل الخبر: مصادر: السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية