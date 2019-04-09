من إرهابي...الحرس الثوري الإيراني؟!

قال الرئيس الأمريكي إن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".
اقرأ تفاصيل الخبر: أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
قال الرئيس الأمريكي إن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".
اقرأ تفاصيل الخبر: أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.
قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، إن الشركة قد أخذت في الاعتبار تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وأنهم مستعدون الآن لانتخابات عام 2020، من أجل منع "التدخل الأجنبي".
شرح وزير الاستخبارات التشيكية السابق ياروسلاف باشتا، لـ"سبوتنيك"، قرار براغ الانضمام إلى حلف "الناتو" في عام 1999، وتحدث عن كيف أصبح الحلف -وفق وصفه- "ناديًا لمتلقي الأسلحة الأمريكية".
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