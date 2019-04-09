من إرهابي...الحرس الثوري الإيراني؟!

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، إن الشركة قد أخذت في الاعتبار تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وأنهم مستعدون الآن لانتخابات عام 2020، من أجل منع "التدخل الأجنبي".