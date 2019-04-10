أردوغان يبحث عن بدييل لـ "إف-35"... فما هو

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "لا توجد ضمانة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي باتريوت".
اقرأ المزيد من تفاصيل الخبر: تركيا: مضطرون لشراء المقاتلات التي نحتاجها إذا لم نحصل على "إف- 35"
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها مضطرة لشراء المقاتلات التي تحتاجها من بلد آخر في حال لم تتمكن من استلام مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "لا توجد ضمانة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي باتريوت".
اقرأ المزيد من تفاصيل الخبر: تركيا: مضطرون لشراء المقاتلات التي نحتاجها إذا لم نحصل على "إف- 35"
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو-35".
قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن على مصر والدول الأخرى التي تخطط لشراء أسلحة روسية الأخذ بالاعتبار أن واشنطن قد تستخدم القانون "المتعلق بمكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.
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