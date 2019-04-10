أردوغان يبحث عن بدييل لـ "إف-35"... فما هو

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها مضطرة لشراء المقاتلات التي تحتاجها من بلد آخر في حال لم تتمكن من استلام مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "لا توجد ضمانة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي باتريوت".

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