ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أول تعليق بشأن إلقاء القبض على مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ترامب للصحفيين: "لا أعرف شيئا عن "ويكيليكس". فهذا ليس من شأني، وأعتقد أن أي قرار سيتعلق به سيكون ناتجا من المدعي العام، الذي أعتقد أنه يؤدي عملا جيدا".

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