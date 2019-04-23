مسلحو "داعش" يصلون إلى جنوب أفريقيا

وقال: "لقد وصل المسلحون بالفعل إلى منطقة شمال أفريقيا، وخاصة إلى ليبيا، وصولا إلى وسط أفريقيا وجنوبها. وبالطبع يتدفق المسلحون إلى أفغانستان، ومنهم من سيبقى في المنطقة ومنهم من سيتجه إلى جنوب شرق آسيا".
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في مقابلة مع قناة "RT"، عشية مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن بعض أفراد تنظيم "داعش" وصلوا إلى جنوب أفريقيا بعد هزيمتهم في سوريا.
وقال: "لقد وصل المسلحون بالفعل إلى منطقة شمال أفريقيا، وخاصة إلى ليبيا، وصولا إلى وسط أفريقيا وجنوبها. وبالطبع يتدفق المسلحون إلى أفغانستان، ومنهم من سيبقى في المنطقة ومنهم من سيتجه إلى جنوب شرق آسيا".
يعتقد الخبير البيلاروسي ألكسندر شباكوفسكي أن سياسة أوكرانيا بعد فوز المرشح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية، ستبقى مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
قامت شركة "فيسبوك" بتخزين كلمات سر تابعة لملايين المستخدمين على موقع إنستغرام من دون تشفير.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، يوم أمس الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية يوم الأربعاء.
استخدمت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات المستخدمين لمحاربة المنافسين ومساعدة الشركاء، حسبما ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" نقلاً عن المستندات التي حصلت عليها.
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