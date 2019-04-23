مسلحو "داعش" يصلون إلى جنوب أفريقيا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في مقابلة مع قناة "RT"، عشية مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن بعض أفراد تنظيم "داعش" وصلوا إلى جنوب أفريقيا بعد هزيمتهم في سوريا.

وقال: "لقد وصل المسلحون بالفعل إلى منطقة شمال أفريقيا، وخاصة إلى ليبيا، وصولا إلى وسط أفريقيا وجنوبها. وبالطبع يتدفق المسلحون إلى أفغانستان، ومنهم من سيبقى في المنطقة ومنهم من سيتجه إلى جنوب شرق آسيا".