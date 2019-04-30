كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية

في إطار القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة "KazanSummit-2019" شارك العديد من شركات السفر في المعرض الدولي لصناعة الحلال في روسيا Halal Expo.

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع مالك الشركة السياحية الإيرانية "بيرسبول"، أمير موسوي كشف خلاله كيف تغيرت السياحة في ظل العقوبات الأمريكية على إيران والصعوبات التي يواجهونها.

حيث قال موسوي: "الولايات المتحدة لم تشل قطاع السياحة، على العكس من ذلك، جعلتها أكثر جاذبية للأجانب. كما يقول المثل، فإن الفاكهة المحرمة دائماً مرغوبة، فالأجانب يرغبون في معرفة المزيد عن البلد الذي ترغب دول الغرب في قمعه."

لتفاصيل الحوار الكامل: رجل أعمال إيراني: العقوبات الأمريكية انعكست إيجابا على قطاع السياحة