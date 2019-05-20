ترامب يريد ولا يريد...ماذا بعد

وفي مقابلة واسعة النطاق، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
للمزيد: ترامب: لا نريد الحرب مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، لكنه كرر تردده في خوض الحرب.
وفي مقابلة واسعة النطاق، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
للمزيد: ترامب: لا نريد الحرب مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية
وجهت شركة "غوغل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، يستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.
أعلن رئيس قسم البريكس بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل كالوغين، إن انتقال مجموعة البريكس إلى التعاملات بالعملات المحلية يمثل مهمة ذات أولوية، ولكن تنفيذها يتطلب وقتا طويلا.
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