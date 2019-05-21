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15:39 21 مايو/ أيار 2019
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    ترامب لا يملك فرصة لكبح صعود الصين على الساحة العالمية

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    لن تكون الصين قوة عظمى عالمية ما دام ترامب في السلطة.

    ترامب لا يملك فرصة لكبح صعود الصين على الساحة العالمية

    هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز".

    وفقا له، فإن الحرب التجارية بين البلدين تصب في صالح الولايات المتحدة، حيث تتلقى البلاد مليارات من الرسوم الجمركية.

    ورداً على سؤال لشركة حول ما إذا كانت الصين تستهدف حقاً قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، أجاب ترامب إنه بالفعل يعتقد ذلك.

    من جانبه أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، رين تشينفي، أن الولايات المتحدة تستخف بقوة الشركة.

    وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيتم تأجيل تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوي" الصينية العملاقة حتى منتصف شهر أغسطس/ آب القادم، وأنه لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله شركة "هواوي" على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.

    يذكر أن شركة "هواوي" تعرضت مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس 2018، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

    الكلمات الدلالية:
    هواوي, أخبار الصين, أخبار الولايات المتحدة, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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