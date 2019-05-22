"هواوي" يطور نظام تشغيل خاصا به

ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية، قوله: "من الممكن أن يتم إطلاق نظام التشغيل الخاص بالشركة في خريف هذا العام كأسرع مدة وكأبعد تقدير في ربيع العام المقبل".
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قال المدير التنفيذي لشركة هواوي "Huawei Consumer Business Group"، ريتشارد يو، إن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، وقد يدخل السوق في خريف هذا العام.
ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية، قوله: "من الممكن أن يتم إطلاق نظام التشغيل الخاص بالشركة في خريف هذا العام كأسرع مدة وكأبعد تقدير في ربيع العام المقبل".
اقرأ المزيد: هواوي تقدم على خطوة جديدة تسر مستخدميها
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وجهت شركة "غوغل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
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