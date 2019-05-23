كل حظر نفطي يهون

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حسابها على الفيسبوك حول الأخبار المتعلقة باستئناف شراء الولايات المتحدة للنفط الفنزويلي.

كما أشارت زاخاروفا أنه منذ شهرين، ذكرت وسائل الإعلام أن "الممثل الخاص للحكومة الأمريكية لفنزويلا إليوت أبرامز، ذكر أن الولايات المتحدة تسعى لعزل تام للرئيس نيكولاس مادورو من الساحة الدولية، وقبل كل شيء — وقف أي معاملات تجارية للبنوك والشركات والمؤسسات مع فنزويلا، التي تعود بالربح لمادورو."

وذكرت المتحدثة الرسمية عناوين وسائل الإعلام الأخيرة حول عودة الولايات المتحدة إلى شراء النفط الفنزويلي من 11 إلى 17 مايو/ أيار بعد توقف دام أسبوعين.

وعليه، فإن المراجعة الأسبوعية لقسم إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، أشارت إلى أن إمدادات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 17 مايو/ أيار، بلغت 49 ألف برميل يوميًا.

"ونهت زاخاروفا قائلة: "هذا هو ما يحدث في كل مرة. الجميع يتعرضون لأمر ما، ثم يغيرون المناورة بمقدار 180 درجة، ويتخلون عن الذين استسلموا".