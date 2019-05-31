هل ستنظر دول الخليج العربية في مبادرة إيران؟

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة "عدم الاعتداء".

صرح وزير الخارجية الروسي بأن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة "عدم الاعتداء".

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