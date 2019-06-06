أمريكا لا تريد سياسة خارجية "خاصة ببولتون"

قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، ريتشارد بلاك، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة مستشار الأمن القومي جون بولتون، وغيره من كبار المسؤولين، عن متابعة سياستهم الخارجية.

وقال بلاك: "أعتقد أن الرئيس يجب أن يكون أكثر حزما فيما يتعلق بكبار المسؤولين. بصراحة، إنه بحاجة إلى طرد بعض منهم"، مضيفًا أنه "من الضروري ألا يقوم أشخاص مثل بولتون بإدارة سياسة خارجية خاصة بهم".

وقال بلاك: "إن هناك مؤسسة للسياسة الخارجية داخل الحكومة تميل إلى التصرف بشكل مستقل عن الرئيس وأحيانًا في نزاع مع الرئيس".

وقال السناتور: "أعتقد أن هذا ملحوظ بشكل خاص مع جون بولتون. فعلى سبيل المثال، عندما أعلن ترامب انسحاب القوات من سوريا، أعطى بولتون أمرا مضادا لذلك".