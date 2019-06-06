هواوي الصينية توقع اتفاقية مع شركة اتصالات روسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، إنه لم ير أية احتجاجات مصاحبة له في شوارع لندن، باستثناء احتجاج صغير واحد فقط.