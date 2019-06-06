هواوي الصينية توقع اتفاقية مع شركة اتصالات روسية

أقيم حفل التوقيع على المستوى الحكومي الدولي في قاعة غيورغيفسكي في الكرملين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عشية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
قامت أكبر شركة تشغيل للهاتف المحمول الروسية "إم تي إس" (МТС) والشركة الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة الصينية "هواوي" وقعت اتفاقية تطوير تقنيات الجيل الخامس (G5) وإطلاق شبكات اتصالات من الجيل الخامس في روسيا في 2019-2020.
أقيم حفل التوقيع على المستوى الحكومي الدولي في قاعة غيورغيفسكي في الكرملين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عشية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، ريتشارد بلاك، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة مستشار الأمن القومي جون بولتون، وغيره من كبار المسؤولين، عن متابعة سياستهم الخارجية.
رغم إعلان فلسطين أكثر من مرة رفضها لمؤتمر أمريكا الاقتصادي المقرر عقده، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري في المنامة، لا تزال البحرين متمسكة بأهمية المؤتمر من الناحية الاقتصادية للفلسطينيين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، إنه لم ير أية احتجاجات مصاحبة له في شوارع لندن، باستثناء احتجاج صغير واحد فقط.
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، كسره للبروتوكول خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية.
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