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16:35 06 يونيو/ حزيران 2019
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    هواوي الصينية توقع اتفاقية مع شركة اتصالات روسية

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    قامت أكبر شركة تشغيل للهاتف المحمول الروسية "إم تي إس" (МТС) والشركة الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة الصينية "هواوي" وقعت اتفاقية تطوير تقنيات الجيل الخامس (G5) وإطلاق شبكات اتصالات من الجيل الخامس في روسيا في 2019-2020.

    الشركتان الروسية والصينية لاتصالات الهواتف المحمولة توقعان اتفاقية

    أقيم حفل التوقيع على المستوى الحكومي الدولي في قاعة غيورغيفسكي في الكرملين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عشية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

    الكلمات الدلالية:
    الهاتف, هواوي, أخبار الصين, أخبار روسيا, الصين, روسيا
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