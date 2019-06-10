التعاون "الرائع" بين الولايات المتحدة والمكسيك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، عن ثقته في أن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم والمهاجرين.