روحاني يرغب في علاقات ودية مع اليابان

وقال الرئيس الإيراني، خلال اجتماعه مع الوفد الياباني برئاسة رئيس الوزراء، شينزو آبي، في العاصمة الإيرانية، إنه يرغب في علاقات عميقة وودية مع اليابان، حسب وكالة أنباء فارس.
اقرأ المزيد: روحاني يعلن رغبته في علاقات ودية مع اليابان
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن استعداد بلاده الكامل للتعاون مع اليابان في القضايا الإقليمية.
وقال الرئيس الإيراني، خلال اجتماعه مع الوفد الياباني برئاسة رئيس الوزراء، شينزو آبي، في العاصمة الإيرانية، إنه يرغب في علاقات عميقة وودية مع اليابان، حسب وكالة أنباء فارس.
اقرأ المزيد: روحاني يعلن رغبته في علاقات ودية مع اليابان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوم أمس الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وفقا لـ"رويترز".
تستمر الولايات المتحدة وحلف "الناتو" ممارسة الضغط على تركيا فيما يتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، عن ثقته في أن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم والمهاجرين.
قد يحظر الكونغرس الأمريكي استخدام أحدث حاملة طائرات أمريكية "جون إف. كينيدي" للمقاتلة "إف 35"، وفق ما كتبته "ذا درايف".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)