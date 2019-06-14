من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟

وأعلن مايك بومبيو، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.
اقرأ المزيد: واشنطن تتهم طهران رسميا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تقييم أمريكا هو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.
وأعلن مايك بومبيو، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.
اقرأ المزيد: واشنطن تتهم طهران رسميا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لقبول معلومات من أجانب عن منافسيه بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2020، كونه لا يعتبر جمع هذه المعلومات تدخلا في الانتخابات.
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن استعداد بلاده الكامل للتعاون مع اليابان في القضايا الإقليمية.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوم أمس الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وفقا لـ"رويترز".
تستمر الولايات المتحدة وحلف "الناتو" ممارسة الضغط على تركيا فيما يتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".
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