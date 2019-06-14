من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تقييم أمريكا هو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وأعلن مايك بومبيو، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.

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