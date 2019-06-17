صحيفة "نيويورك تايمز" ترد على ترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" رداً على تهم الخيانة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مثل هذه التصريحات الموجهة إلى وسائل الإعلام خطيرة، وأن الحكومة كانت على دراية بنص المقال قبل نشره.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية بذلت محاولات لإدخال برامج ضارة في أنظمة الطاقة في روسيا.

فند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعاءات الصحيفة، ووصف أصحابها بأنهم "أعداء الشعب"، وأشار إلى أن نشر مثل هذه المنشورات "أخبار كاذبة" هو بمثابة "خيانة فعلية لصحيفة عظيمة".

وقالت الصحيفة على حسابها على تويتر: "إلقاء تهمة الخيانة على الصحافة أمر خطير. ونحن كنا قد وصفنا المقال للحكومة قبل نشره. وكما يلاحظ من مقالنا، ممثلو الأمن القومي للرئيس ترامب قالوا إنه لا توجد مخاوف (بسبب تفاصيل المقال)".