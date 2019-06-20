"ليدي كرافت" والمهمة الدبلوماسية الصعبة

كرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي موقف روما الرسمي من العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى أن هذه التدابير لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لحل الأزمة الأوكرانية.