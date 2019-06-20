"ليدي كرافت" والمهمة الدبلوماسية الصعبة

وقالت كرافت: "أنا ذاهب إلى هناك (الأمم المتحدة) لا لأكون صديقًا لروسيا — روسيا ليست صديقة لنا، فهم يستغلون كل فرصة لتقويضنا (المصالح الأمريكية في العالم).
قالت المرشحة لمنصب المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن روسيا ليست صديقة للولايات المتحدة ووعدت بمواصلة الضغط عليها.
وقالت كرافت: "أنا ذاهب إلى هناك (الأمم المتحدة) لا لأكون صديقًا لروسيا — روسيا ليست صديقة لنا، فهم يستغلون كل فرصة لتقويضنا (المصالح الأمريكية في العالم).
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.
كرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي موقف روما الرسمي من العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى أن هذه التدابير لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لحل الأزمة الأوكرانية.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لا تسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" رداً على تهم الخيانة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مثل هذه التصريحات الموجهة إلى وسائل الإعلام خطيرة، وأن الحكومة كانت على دراية بنص المقال قبل نشره.
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