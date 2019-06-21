الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ

وقال ترامب للصحفيين: "أشعر، على الرغم من أنني ربما أكون مخطئا، لكن ربما أكون على صواب، وكثيرا ما أكون على صواب عند ارتكاب شخص ما خطأ".
اقرأ المزيد: ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الهجوم على طائرة أمريكية دون طيار قد يكون نتيجة لخطأ من قبل الجيش الإيراني، وليس عملا متعمدا.
وقال ترامب للصحفيين: "أشعر، على الرغم من أنني ربما أكون مخطئا، لكن ربما أكون على صواب، وكثيرا ما أكون على صواب عند ارتكاب شخص ما خطأ".
اقرأ المزيد: ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
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