تسجيل
15:09 25 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    كاريكاتير

    "غوغل" تتدخل في حملة ترامب الانتخابية الرئاسية 2020

    كاريكاتير
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال نائب الرئيس جين جيناي لـ "القضايا الأخلاقية" إن عملاق تكنولوجيا المعلومات "غوغل" وقع في قلب فضيحة سياسية كبيرة، وأن "غوغل" وحدها التي يمكنها مساعدة "ظرف ترامب" الجديدة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وبالتالي لا يجوز حل الشركة.

    غوغل سيتدخل في حملة ترامب الانتخابية الرئاسية الأمريكية عام 2020

    جيناي يؤكد أن الشركات الصغرى ليس "لديها الموارد الكافية" لتجنب تكرار ظروف عام 2016، أي وصول دونالد ترامب إلى السلطة، والذي أصبح بشكل غير متوقع المرشح المفضل في سباق المرشحين من الحزب الجمهوري. ثم تجاوز هيلاري كلينتون بكل ثقة، التي كانت تأمل أن تصبح أول رئيسة-سيدة للولايات المتحدة.

    وفقا لقول جيناي، تعتقد شركة "غوغل" أنها لعبت دورا حاسما في تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية ووفرة الأخبار المؤيدة لترامب.

    لتجنب ذلك في العام المقبل، سيقوم القسم الفني لـ"غوغل" بتطوير "الذكاء الاصطناعي، الذي سيتعامل مع مخرجات الأخبار وجعلها "أكثر موضوعية".

    صاحب المنشور جيمس أوكيف، وكثير من المشاركين في النقاش (التعليقات على المنشور) يشيرون إلى أن "غوغل" تتدخل في العملة السياسية تحت ستار تحقيق التوازن، وبهدف محدد وواضح جدا.

    بالإضافة إلى تسجيل محادثة أحد كبار المديرين حول الموضوع، نجد أيضا في المنشور مستندات مسربة من شركة "غوغل"، وشهادة شخص اعترض عن كشف هويته.

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة, غوغل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الكاريكاتير

    • ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
      Last update: 14:01 21.06.2019
      14:01 21.06.2019

      الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ

      أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الهجوم على طائرة أمريكية دون طيار قد يكون نتيجة لخطأ من قبل الجيش الإيراني، وليس عملا متعمدا.

    • الانتخابات الرئاسية الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية الروسية
      Last update: 13:50 20.06.2019
      13:50 20.06.2019

      "ليدي كرافت" والمهمة الدبلوماسية الصعبة

      قالت المرشحة لمنصب المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن روسيا ليست صديقة للولايات المتحدة ووعدت بمواصلة الضغط عليها.

    • هل تسعى أمريكا للحرب مع إيران
      Last update: 12:58 20.06.2019
      12:58 20.06.2019

      هل تسعى أمريكا للحرب مع إيران

      قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.

    • رئيس الوزراء الإيطالي: العقوبات ضد روسيا يجب ألا تكون غاية في حد ذاتها
      Last update: 15:35 19.06.2019
      15:35 19.06.2019

      العقوبات ضد روسيا... غاية أم وسيلة

      كرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي موقف روما الرسمي من العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى أن هذه التدابير لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لحل الأزمة الأوكرانية.

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك