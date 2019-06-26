الشركات الدولية ستجد طرقا للتحايل على الحظر الأمريكي للتعاون مع الصين

قال تجو جون، كبير موظفي القسم العلمي التقني بمعهد "تشونيان" لجامعة الشعب في الصين، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركات الدولية التي تستفيد من التعاون مع الصين، بما في ذلك إنشاء شبكات الجيل الخامس، ستجد طرق للتحايل على الحظر الأمريكي، حتى لو كان هذا ينطوي على تجارة غير رسمية.