المال ليس دائما حلا للمشاكل

"فرصة القرن"... هكذا وصف جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي انطلقت أعمالها مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة.

افتتح كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، كلمته في "ورشة البحرين" بالقول: "نريد أن نرى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أن "تحقيق النمو الاقتصادي للفلسطينيين مستحيل من دون حل سياسي عادل للنزاع مع إسرائيل يضمن أمنها".

وأشار إلى أن "اتفاقا على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام يعتبر من الظروف الضرورية لتحقيق السلام".

وكشف كوشنر عن بعض تفاصيل الخطة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لمضاعفة الناتج المحلي للفلسطينيين وتوفير فرص عمل جديدة بفضل هذه الخطة.

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