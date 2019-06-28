عما يدور الحديث بين ترامب وبوتين

جاء الرئيس الأمريكي إلى الاجتماع أولاً، وفي انتظار فلاديمير بوتين، تحدث مع مساعديه ووزرائه.
قبل دقائق من بدء اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استفسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وفده عن مواضيع للنقاش، وذلك كما أفاده مصدر كان موجودا في غرفة لقاء الزعيمين لوكالة "سبوتنيك".
جاء الرئيس الأمريكي إلى الاجتماع أولاً، وفي انتظار فلاديمير بوتين، تحدث مع مساعديه ووزرائه.
اتفقت روسيا والصين على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري.
"فرصة القرن"... هكذا وصف جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي انطلقت أعمالها مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة.
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمانيا بالتقصير في الإنفاق على الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".
قال تجو جون، كبير موظفي القسم العلمي التقني بمعهد "تشونيان" لجامعة الشعب في الصين، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركات الدولية التي تستفيد من التعاون مع الصين، بما في ذلك إنشاء شبكات الجيل الخامس، ستجد طرق للتحايل على الحظر الأمريكي، حتى لو كان هذا ينطوي على تجارة غير رسمية.
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