تقرير ألماني يصف "سبوتنيك" بأداة تأثير لروسيا

علّقت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "سبوتنيك" و"آر تي"، على تقرير مكافحة التجسس الألمانية، الذي وصف فيه المصادر الإعلامية المذكورة بأنها أدوات التأثير الرئيسية لروسيا.

قالت رئيسة تحرير وكالتي "آر تي" و"سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد قرأنا هذا التقرير ونود إبلاغ وكالة مكافحة التجسس الألمانية، أن هناك شيء في العالم مثل الإنترنت. يوجد شيء على الإنترنت كموقع على شبكة الإنترنت، ولدينا أيضًا موقع على شبكة الإنترنت، وهو مكتوب على هذا الموقع من نحن ولماذا نذيع، ونحن ممولون من قبل الدولة، وهذا ما يعرفه الجميع منذ 15 عامًا تقريبًا".

وأضافت أن "سبوتنيك" و"آر تي" تعملان على العلن دائمًا كموارد روسية تمولها موسكو، وهذا لا يُخفى عن أي أحد.

ونهت حديثها قائلة: "أهلا بكم في عالم الإنترنت".