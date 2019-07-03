التعاون المتبادل بين تركيا والصين

أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أمس الثلاثاء، إلى ضرورة زيادة مستوى الثقة السياسية مع تركيا وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الصيني أثناء لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بحسب بيان الخارجية الصينية: "يجب على البلدين زيادة مستوى الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التفاعل الاستراتيجي، واحترام المصالح الجذرية ومخاوف بعضهما البعض في المسائل المتعلقة بالسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف "نحن على استعداد لتعزيز التعاون ضد الإرهاب الدولي مع الجانب التركي".

وكانت علاقات البلدين قد مرت ببعض الـتأزم عقب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، دعت من خلاله السلطات الصينية إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للأتراك الإيغور وإغلاق معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ ذات الحكم الذاتي، مؤكدة على ضرورة أخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لإنهاء المأساة الإنسانية في المنطقة.