تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها

أصدرت شركة "فيسبوك" بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، يوم أمس يوم الأربعاء.

قالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستغرام.

وتم تسجيل الحادثة في بعض دول العالم: روسيا، وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا، والولايات المتحدة.

وأثناء العطل، تم العثور على رسائل مخفية تضمنت صورا، حيث ظهرت الرسائل على ملفات مرسلة مكتوب عليها "الرسالة قد تحتوي على صورة".

ثم يواصل سرد ما عثرت عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي على "فيسبوك"، ويحاول أحيانًا تخمين من فيها. وباستخدام هذه التقنية، يمكن لـ"فيسبوك" أن ينشئ رسما بيانيا لمن يتواصل معه شخص ما، ثم يقوم بتحديد ما يقدمه له (على سبيل المثال: إعلان ما). مع الأخذ بالاعتبار، أنه يُحظر استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مواقع الشبكات الاجتماعية في أوروبا، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية حول كيفية استخدامها.