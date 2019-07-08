إلى أين تأخذ البريطانيين دوامة البريكست؟

وفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث "BMG Research" بتكليف من صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن أغلبية سكان المملكة المتحدة لا يدعمون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. غير مؤمنين بإمكانية التوفيق بين الشروط الجديدة لبريكسيت قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن البريطانيين يفضلون إلغاءها أو إجراء استفتاء آخر.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.