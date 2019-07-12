ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "لن نتخلى عن قضية الجنسية".
ووفقا له، يتعين على السلطات أن تعرف بوضوح عدد المواطنين الأمريكان والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك أنه "ضروري للغاية من أجل بناء سياسية سليمة".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن مسألة إحصاء المواطنين الأمريكان الذين يعيشون في البلاد، وفصلهم عن الأجانب، الذين ليس لهم حق التصويت في الانتخابات، وهذا ضروري لبناء سياسة سليمة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي "لن نتخلى عن قضية الجنسية".
ووفقا له، يتعين على السلطات أن تعرف بوضوح عدد المواطنين الأمريكان والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك أنه "ضروري للغاية من أجل بناء سياسية سليمة".
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