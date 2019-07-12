ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية

النساء في كثير من الأحيان، يأخذن قروضا أكثر من الرجال: فهن يمثلن نحو 60 ٪ من نسبة القروض بشكل عام في عام 2018 في روسيا الاتحادية، وفقًا لدراسة أجراها البنك الروسي الموحد، اطلعت عليها "سبوتنيك".