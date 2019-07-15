أوضح رئيس وكالة "ناسا"، جيم برايدنشتاين، لماذا لا يستطيع رواد الفضاء الأمريكيون العودة إلى القمر.

ووفقا له، هذا مرتبط بمخاطر سياسية، أي عدم كفاية التمويل لمشاريع الفضاء.

وقال رئيس "ناسا" في مقابلة مع قناة "سي بي إس":

"لو لم يكن هناك مخاطر سياسية، فإننا سنكون على سطح القمر، وبصراحة على المريخ أيضا".

وأشار برايدنشتاين أيضا إلى أن "ناسا" حاولت العودة إلى القمر والهبوط على المريخ في التسعينيات وبداية الألفينيات، ولكن كلا البرنامجين تطلبا وقتا طويلا للتحضير، وتكاليف مالية مرتفعة، مشددا على أنه لنفس السبب، قد لا تهبط الولايات المتحدة على سطح المريخ في عام 2024، وفقا للقناة.