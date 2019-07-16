اتفاق نووي ثلاثي... هل ينجح؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن مسألة إحصاء المواطنين الأمريكان الذين يعيشون في البلاد، وفصلهم عن الأجانب، الذين ليس لهم حق التصويت في الانتخابات، وهذا ضروري لبناء سياسة سليمة.